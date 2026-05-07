Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260507 - 0573 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Festnahme nach versuchter räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (6. Mai 2026) versuchte ein 55-Jähriger unter Vorhalt einer Schere das Bargeld zweier Männer zu erpressen. Die Polizei konnte ihn in unmittelbarer Nähe festnehmen.

Nach aktuellen Erkenntnissen trat der 55-Jährige gegen 20:20 Uhr in der Moselstraße an einen 33- und den 26-Jährigen heran. Unvermittelt bedrohte er sie mit einer Schere und verlangte Bargeld. Bei ihrer anschließenden Flucht, alarmierten die Bedrohten die Polizei. Sofort entsandte Kräfte, stellten den Täter noch in unmittelbarer Nähe und nahmen ihn fest. Bei seiner Durchsuchung wurden zudem noch Betäubungsmittel und ein Pfefferspray aufgefunden.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 55-Jährige soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

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