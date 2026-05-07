Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260507 - 0572 Frankfurt - Sachsenhausen: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Mittwochabend (6. Mai 2026) einen mutmaßlichen Drogendealer in einer Straßenbahn fest.

Die Polizisten befanden sich gegen 21:30 Uhr in einer Straßenbahn in Höhe der Stresemannallee, als sie eine Kontrolle bei einem 23-Jährigen Mann durchführten. Sie fanden 16 verkaufsfertige Portionen Crack (knapp 20 Gramm), 7 verkaufsfertige Portionen Heroin (knapp 20 Gramm), eine verkaufsfertige Portion Cannabis und eine größere Menge Bargeld bei ihm. Im Anschluss fertigten die Beamten eine Strafanzeige und stellten die Betäubungsmittel sicher. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

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