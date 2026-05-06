Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260506 - 0569 Frankfurt-Gallus: Schwerer Raub von Fahrrad - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am Montagabend (4. Mai 2026) raubten drei junge Männer das Fahrrad eines 17-Jährigen vor seiner Wohnanschrift im Gallus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der 17-jährige Geschädigte gegen 22:20 Uhr mit seinem Fahrrad vor seiner Wohnanschrift in der Mainzer Landstraße als er von drei Personen angesprochen wurde, die die Herausgabe seines Fahrrads forderten.

Bei einem der drei mutmaßlichen Täter handelte es sich um einen 18-jährigen Bekannten des Geschädigten. Die anderen beiden Personen sind unbekannt. Der 18-Jährige habe den 17-Jährigen an der Schulter gefasst und daran gezerrt. Der erste Unbekannte habe ihm daraufhin ebenfalls an die Schulter gegriffen und ihm vom Fahrrad gezerrt, wobei er ein Messer präsentierte. Der zweite Unbekannte habe lediglich dabeigestanden. Alle drei flüchteten anschließend mitsamt dem Fahrrad.

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 17-18 Jahre alt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, blonde Haare und trugen eine Kappe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat zu den Geschäftszeiten (Montag - Freitag, 08:00 Uhr - 16:00 Uhr) unter der Rufnummer 069 / 755 - 55108 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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