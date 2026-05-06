Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260506 - 0567 Frankfurt - Westend - Nord: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Frankfurt (ots)

(ki) Am Montagmorgen (04. Mai 2026) verlor der Fahrer eines SUV aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen an der Ampel stehenden Kleinwagen. Es kam zu Verletzten.

Nach aktuellen Erkenntnissen stand der Kleinwagen gegen 07:00 Uhr mit zwei Insassen an der roten Ampel der Kreuzung Ernst-Schwendler-Straße und Platenstraße. Als ein 51-Jähriger die Kontrolle über seinen SUV verlor und nicht mehr abbremsen konnte, rammte er den Kleinwagen ungebremst.

Ein sofort gerufener Rettungswagen verbrachte den Fahrer des SUV in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt dem ein medizinischer Notfall zugrunde.

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