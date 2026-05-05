Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260505 - 0654 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Straßenraub dank Videoschutzanlage

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag (04. Mai 2026) kam es zu einem Straßenraub zum Nachteil einer 36-jährigen Frau. Polizisten nahmen den Täter bereits kurze Zeit später fest.

Gegen 20:30 Uhr befand sich die 36 Jahre alte Frau im Hauptbahnhof und lernte dort den späteren Tatverdächtigen kennen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschlossen die beiden gemeinsam einen Supermarkt aufzusuchen und verließen das Bahnhofsgebäude. Die ortsunkundige und zudem kognitiv eingeschränkte Frau wurde von dem späteren Täter nun in einen Hinterhof geführt und dort aufgefordert, ihr Bargeld herauszugeben. Als sie dem nicht sofort nachkam, schlug der Täter ihr mit der Faust ins Gesicht und entriss die mitgeführte Umhängetasche. Anschließend ergriff er die Flucht.

Mithilfe der Aufzeichnungen der Videoschutzanlage im Bahnhofsgebiet konnte zeitnah ein Bild des Tatverdächtigen erlangt und eine Fahndung eingeleitet werden. Mit Erfolg, denn Polizeibeamte der Bundespolizei erkannten den Täter nur eine Stunde später am Hauptbahnhof wieder und nahmen ihn fest.

Es handelt sich dabei um einen polizeilich hinreichend bekannten 38-jährigen Mann, der bereits wegen gleichgelagerter Fälle aufgefallen war. Der wohnsitzlose 38-Jährige, der gerade erst aus der Haft entlassen worden war, wird nun erneut dem Haftrichter vorgeführt.

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