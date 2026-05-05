Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260505 - 0562 Frankfurt - Heddernheim: Aufmerksame Zeugen decken Diebstahl in großem Stil auf

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag (04. Mai 2026) beobachteten Zeugen, wie mehrere Unbekannte hastig einen Kinderwagen in einen Transporter einluden. Da die Zeugen eine Kindesentführung vermuteten, alarmierten sie die Polizei. Diese fand im Transporter zwar kein Kind, dafür aber zahlreiches Diebesgut auf.

Aber von Beginn an: Gegen 18:00 Uhr nahmen Zeugen im Parkhaus des Nordwestzentrums einen Transporter wahr, der mit überhöhter Geschwindigkeit hineinfuhr und abrupt zum Stehen kam. Dem Fahrzeug näherten sich nun zügig zwei Personen mit einem Kinderwagen, der mit Kleidungsstücken vollständig zugedeckt war. Die beiden Männer luden den Kinderwagen in den Transporter ein und entfernten sich ebenso zügig wie sie gekommen waren.

Die Zeugen vermuteten eine mögliche Kindesentführung und stellten den Fahrer des Transporters zur Rede, der jedoch fußläufig die Flucht ergriff. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten öffneten den Transporter im Parkhaus. Im Fahrzeug fanden die Beamten statt eines Kindes elf mit Bekleidung prall gefüllte Müllsäcke sowie einen mit Kleidungsstücken vollgestopften Kinderwagen auf. An den meisten Kleidungsstücken befand sich noch die Diebstahlssicherung. Den aufmerksamen Zeugen gelang es letztlich, den Diebstahl von über 900 Kleidungsstücken mit einem fünfstelligen Gesamtwert zu verhindern.

Die Polizei fahndet nun nach den beiden Personen, die mit dem Kinderwagen an das Fahrzeug herangetreten waren. Diese können wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 175cm groß, Dreitagebart, schwarzes T-Shirt, schwarze Basecap, schwarzer Kinderwagen mit grau-braunem Tuch bedeckt.

Zeugen, denen die beiden Männer im Nordwestzentrum oder im zugehörigen Parkhaus aufgefallen sind, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 11400 zu melden.

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