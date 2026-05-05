Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260505 - 0561 Frankfurt - Nordend-Ost: Unruhestifter festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Morgen (04. Mai 2026) pöbelte ein 47-Jähriger in der Butzbacher Straße Kinder und Passanten an. Bei seiner anschließenden Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte.

Gegen 08:50 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen verdächtigen Mann. Dieser sprach scheinbar wahllos Kinder an, woraufhin er von Passanten nach seiner Absicht befragt wurde.

Seine Antwort bestand aus wirren Schreien. Sein ohnehin auffälliges Verhalten gipfelte darin, dass er vor aller Augen in der Öffentlichkeit urinierte.

Die gerufenen Einsatzkräfte unterzogen den Mann einer Kontrolle. Auf Grund der Geschehensabläufe wurde er für weitere polizeiliche Maßnahmen in das Polizeigewahrsam verbracht - dabei beleidigte und bedrohte er die Streife.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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