PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260505 - 0561 Frankfurt - Nordend-Ost: Unruhestifter festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Morgen (04. Mai 2026) pöbelte ein 47-Jähriger in der Butzbacher Straße Kinder und Passanten an. Bei seiner anschließenden Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte.

Gegen 08:50 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen verdächtigen Mann. Dieser sprach scheinbar wahllos Kinder an, woraufhin er von Passanten nach seiner Absicht befragt wurde.

Seine Antwort bestand aus wirren Schreien. Sein ohnehin auffälliges Verhalten gipfelte darin, dass er vor aller Augen in der Öffentlichkeit urinierte.

Die gerufenen Einsatzkräfte unterzogen den Mann einer Kontrolle. Auf Grund der Geschehensabläufe wurde er für weitere polizeiliche Maßnahmen in das Polizeigewahrsam verbracht - dabei beleidigte und bedrohte er die Streife.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 13:27

    POL-F: 260505 - 0560 Frankfurt - Bockenheim: Rauschgifthändler festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ki) Gestern (04. Mai 2026) nahmen Polizisten drei Dealer fest. Zwei der Männer werden zur Haftprüfung vorgeführt. Gegen 13:50 Uhr klickten zunächst bei zwei 28-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle "Varrentrappstraße" die Handschellen. Fast zeitgleich wurde der dritte im Bunde, ein 26-Jähriger, in einem Café festgenommen. Die Fahnder ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 13:36

    POL-F: 260504 - 0559 Frankfurt - Altstadt: Versuchte schwere räuberische Erpressung

    Frankfurt (ots) - (la) Am frühen Sonntagmorgen (03. Mai 2026) kam es zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung in der Altstadt. Zwei Tatverdächtige sind flüchtig. Gegen 05:30 Uhr befanden sich zwei 31- und 36-jährige Männer am Tiefkai im Bereich der Alten Brücke und hörten Musik. Hier wurden sie nun von zwei jungen Männern angesprochen. Diese ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 13:35

    POL-F: 260504 - 0558 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeugenaufruf nach Raub

    Frankfurt (ots) - (ha) Drei Männer raubten nach aktuellen Erkenntnissen am gestrigen Sonntagmorgen (03. Mai 2026) einen Mann aus. Polizisten konnten einen der Männer festnehmen. Jetzt wird nach den beiden anderen Beschuldigten und dem Geschädigten gefahndet. Der Geschädigte meldete sich gegen 11:30 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben nach einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren