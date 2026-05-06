Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260506 - 0565 Frankfurt - Sachsenhausen: Senior angegriffen und niedergeschlagen - die Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(di) Bereits am 30. März 2026 kam es auf der Terrasse eines Cafés in Sachsenhausen zu einem Angriff auf einen Senior. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Als der 75-jährige Geschädigte gegen 10:20 Uhr auf der Terrasse eines Begegnungscafés in der Straße "Unter den Kastanien" mit Aufräumarbeiten beschäftigt war, wurde er auf eine unbekannte Person aufmerksam, die sich dort unberechtigt aufhielt. Der Geschädigte forderte diese Person auf, die Terrasse zu verlassen, was der Unbekannte zum Anlass nahm, ihn unvermittelt mit mehreren Plastikgartenstühlen anzugreifen. Nachdem ein Nachbar durch die Hilferufe des 75-Jährigen auf das Geschehen aufmerksam wurde, entfernte sich der unbekannte Täter in Richtung Heimatring. Der Geschädigte wurde durch den Angriff nicht unerheblich verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Eine belastbare Personenbeschreibung liegt nicht vor, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei dem örtlich zuständigen Polizeirevier (8. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell