Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260506 - 0566 Frankfurt - Rödelheim: Brandstiftung an Motorroller - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Bereits am Donnerstag (30. April 2026) kam es in der Eschborner Landstraße 188 zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr zu einer schweren Brandstiftung an einem Motorroller. Dieser brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Fachdienststelle unter 069 / 755 - 51599 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell