POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken Fahrrad gefahren

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 02:10 Uhr befuhr eine Polizeistreife die Grabenstraße in Göppingen. Hierbei konnten sie einen Fahrradfahrer beobachten, wie er äußerst unsicher die Straße entlangfuhr und mehrere Male beinah von seinem Fahrrad stürzte. Aus diesem Grund entschieden sich die Beamten für eine Kontrolle des Radfahrers. Ein bei dem 28-jährigen Mann durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Da der Alkoholwert deutlich über dem lag, was erlaubt wäre, wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet und er erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

