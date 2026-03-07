POL-UL: (GP) Göppingen - 77jähriger vermisst
Die Polizei sucht aktuell im Raum Göppingen nach einem Mann
Ulm (ots)
Der 77jährige wird seit Samstagabend um 18.00 Uhr vermisst. Er ist ca. 170cm groß, schlank, hat weißes Haar und einen weißen Vollbart. Er dürfte mit einem grau karierten Sakko, einem hellblauen Hemd, einer dunklen Jeans und schwarzen Halbschuhen bekleidet sein. Hinweise zum Aufenthalt des Mannes nimmt das Polizeirevier Göppingen unter 07161/632360 entgegen. Ein Foto des Vermissten ist unter folgendem Link zu öffnen:
