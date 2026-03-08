PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - 77jähriger aufgefunden
Eine Streife des Polizeireviers Uhingen fiel der Mann in der Innenstadt von Göppingen auf

Ulm (ots)

Am Sonntag kurz vor 01 Uhr konnte der Vermisste als Fußgänger unterwegs und wohlbehalten aufgegriffen werden. Der Mann wurde zu seiner Familie zurückgebracht. Er hatte offensichtlich die Orientierung verloren und nicht mehr nach Hause zurückgefunden. An der Suche nach dem Vermissten waren außer den Streifen der Polizeireviere Göppingen, Eislingen, Uhingen und Geislingen und einem Polizeihubschrauber auch noch Rettungshunde im Einsatz. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0430167)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

