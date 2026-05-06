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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260506 - 0568 Frankfurt - Nied: Brennendes Fahrzeug im Niedwald

Frankfurt (ots)

(ha) Am Montagabend (04. Mai 2026) bemerkten Zeugen gegen 21:20 Uhr ein brennendes Fahrzeug im Niedwald. Das Fahrzeug wurde dadurch vollständig zerstört, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist Bestandteil polizeilicher Ermittlungen, aktuell wird von Brandstiftung ausgegangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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