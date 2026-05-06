Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260506 - 0568 Frankfurt - Nied: Brennendes Fahrzeug im Niedwald
Frankfurt (ots)
(ha) Am Montagabend (04. Mai 2026) bemerkten Zeugen gegen 21:20 Uhr ein brennendes Fahrzeug im Niedwald. Das Fahrzeug wurde dadurch vollständig zerstört, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist Bestandteil polizeilicher Ermittlungen, aktuell wird von Brandstiftung ausgegangen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
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