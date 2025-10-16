Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Gewaltdelikt im Bahnhof Mühldorf am Inn - Bundespolizei sucht Zeugen
Mühldorf am Inn (ots)
Am Montag (13. Oktober) soll es in der Schalterhalle des Bahnhofs in Mühldorf am Inn zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Gegen 15.30 Uhr sollen drei Tatverdächtige im Alter von ca. 15 bis 21 Jahren versucht haben einen Jugendlichen aus dem Bahnhof zu drängen. In dem Gerangel soll ein Täter den Geschädigten mit einem Gegenstand in die Rippen geschlagen haben.
Die Fortsetzung der Tat soll durch den Eingriff einer Mitarbeiterin der Südostbayernbahn verhindert worden sein. Die Bundespolizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung gegen die Tätergruppierung.
Die Bundespolizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatablauf und zur Tatausführung machen können. Beobachtungen und Hinweise nimmt die Bundespolizei telefonisch (08631-16660-0) oder via E-Mail (bpoli.freilassing@polizei.bund.de) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Jan-Uwe Polte
Telefon: 08654 7706-104
E-Mail: bpoli.freilassing.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Die Bundespolizeiinspektion Freilassing gewährleistet die Sicherheit
in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein, Altötting und
Mühldorf.
Sie ist an 21 Grenzübergängen und einer Grenzlänge von insgesamt 225
Kilometer zuständig. Ferner fallen 72 Bahnhöfe und Haltepunkte in den
Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion mit einem
Personalbestand von knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Neben dem Inspektionssitz
in Freilassing besteht ein weiterer Standort beim Bundespolizeirevier
in Mühldorf am Inn.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell