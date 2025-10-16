Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gewaltdelikt im Bahnhof Mühldorf am Inn - Bundespolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Mühldorf am Inn (ots)

Am Montag (13. Oktober) soll es in der Schalterhalle des Bahnhofs in Mühldorf am Inn zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Gegen 15.30 Uhr sollen drei Tatverdächtige im Alter von ca. 15 bis 21 Jahren versucht haben einen Jugendlichen aus dem Bahnhof zu drängen. In dem Gerangel soll ein Täter den Geschädigten mit einem Gegenstand in die Rippen geschlagen haben.

Die Fortsetzung der Tat soll durch den Eingriff einer Mitarbeiterin der Südostbayernbahn verhindert worden sein. Die Bundespolizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung gegen die Tätergruppierung.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatablauf und zur Tatausführung machen können. Beobachtungen und Hinweise nimmt die Bundespolizei telefonisch (08631-16660-0) oder via E-Mail (bpoli.freilassing@polizei.bund.de) entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell