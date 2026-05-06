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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260506 - 0571 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Versuchtes Geldgeschäft endet in schweren Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (05. Mai 2026) kam es zum schweren Raub einer fünfstelligen Bargeldsumme im Bahnhofsgebiet sowie im Anschluss zu mehreren Diebstahlsdelikten. Zwei Täter wurden festgenommen, weitere sind flüchtig.

Ein 29-jähriger Mann beabsichtigte seiner Familie im Ausland einen fünfstelligen Geldbetrag zu senden. Daher suchte er sich über das Internet einen Mittelsmann, der das Geld in Deutschland entgegennehmen und von einer Kontaktperson im Ausland zeitgleich auszahlen lassen sollte.

Mit dem vermeintlichen Mittelsmann und seinem Begleiter traf man sich nach bisherigen Erkenntnissen am gestrigen Tag gegen 17:30 Uhr im Bahnhofsviertel in einem Auto, um das Geld zu übergeben. Dort sprühten die vermeintlichen Mittelsmänner nach dem gemeinsamen Zählen des Geldes dem 29-Jährigen plötzlich Pfefferspray ins Gesicht und versuchten, mit dem Bargeld zu flüchten.

Bei der Flucht aus dem Auto gelang es ihnen jedoch nicht, die gesamte Bargeldsumme festzuhalten, so dass zahlreiche Geldscheine durch die Luft flogen und von umstehenden Personen versucht wurden, aufzufangen. Mehreren Personen gelang dies auch, die sich dann anschließend mit dem gestohlenen Geld zügig entfernten.

Der 29-Jährige verlor auf diese Weise nicht nur etwa die Hälfte des mitgebrachten Bargelds, ihn erwartet zudem noch ein Strafverfahren wegen versuchter Geldwäsche.

Mithilfe der Videoschutzanlage gelang es den Polizeibeamten, den Fluchtweg eines Räubers sowie eines Diebes nachzuvollziehen. Beide wurden in der Folge festgenommen und das mitgeführte, jeweils erbeutete Geld sichergestellt. Der 30 Jahre alte Räuber soll am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem zweiten Räuber sowie den weiteren Dieben aufgenommen.

Der flüchtige Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170-180 cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, orientalisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarzer Bart, schwarz bekleidet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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