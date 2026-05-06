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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260506 - 0570 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Handydiebstahl

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (5. Mai 2026) stahl ein 51-jähriger Tatverdächtiger das Smartphone eines 80-Jährigen. Die Polizei nahm den Mann fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen saß der 80-jährige Mann gegen 15:45 Uhr auf einer Sitzbank im Hauptbahnhof. Links neben ihm saß der spätere Tatverdächtige. Der 80-Jährige hielt sein Smartphone in der Hand und schaute darauf, als der 51-Jährige aufstand und ihm das Handy aus der Hand riss. Anschließend flüchtete er fußläufig mit dem Diebesgut.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest und brachten ihn zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Der 51-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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