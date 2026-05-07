Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260507 - 0575 Frankfurt - Fechenheim: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Abend (6. Mai 2026) attackierte eine Gruppe von 10-12 jungen Männern einen 43-Jährigen, nachdem dieser sich über eine Dating-App verabredet hatte.

Nach aktuellen Erkenntnissen erreichte der 43-Jährige gegen 22:30 Uhr die Grünanlage auf Höhe der Wächtersbacher Straße 75. Doch anstatt seiner Verabredung erwarteten ihn 10-12 junge Männer, die auf ihn einschlugen und -traten. Der 43-Jährigen erlitt Verletzungen, die ambulant durch einen Rettungswagen behandelt wurden.

Zu den Personen liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor. Sie werden beschrieben als männlich, durchweg mit dunklen Haaren, mit Körpergrößen von 1,75 bis 1,80 m. Eine Person soll zudem eine graue oder blaue Wollmütze getragen haben.

Personen, die Hinweise zum oben geschilderten Tatablauf oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim örtlich zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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