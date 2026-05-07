Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260507 - 0574 Frankfurt - Stadtgebiet: 9. Länderübergreifender Sicherheitstag

Frankfurt (ots)

(ki) Anlässlich des neunten länderübergreifenden Sicherheitstages zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum waren gestern (06. Mai 2026) auch in Frankfurt zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz.

Der diesjährige Sicherheitstag, der im Rahmen der länderübergreifenden Kooperation zwischen Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen durchgeführt wurde, stand erneut im Zeichen der Bekämpfung der Rohheits- und Gewaltkriminalität. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Verhinderung von Messerangriffen im öffentlichen Raum sowie der konsequenten Kontrolle der bestehenden Waffenverbotszonen.

Unter der Koordination des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) fanden in allen sieben hessischen Polizeipräsidien umfangreichen Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen statt.

In Frankfurt waren dabei gestern (6. Mai 2026) zwischen 06:00 Uhr morgens bis 06:30 Uhr des Folgetags über 200 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Frankfurt und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz im Einsatz.

Die hierfür eingerichtete Einsatzkonzept fußte auf mehreren Säulen. Im Fokus der Maßnahmen standen kriminalitätsbelastete Orte, bekannte Brennpunkte und die Waffenverbotszone sowie der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Zudem führten die Beamtinnen und Beamten mobile und stationäre Verkehrskontrollen durch. Das gesamte Stadtgebiet wurde intensiv bestreift und in die Maßnahmen einbezogen.

Ergänzend führten die Beamtinnen und Beamten Informationsveranstaltungen und zahlreiche Bürgergespräche durch.

Im Rahmen der Kontrollen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 473 Personen, 237 Fahrzeuge und 31 Objekte. Dabei wurden 300 Personen und 30 Objekte durchsucht.

Hierbei leiteten die Beamtinnen und Beamten Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelhandels oder -besitzes, von Aufenthaltsverstößen, des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel oder des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem wurde eine Vielzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Mehrere Messer konnten aus dem Verkehr gezogen und sichergestellt werden.

Die zusammenfassende Bilanz der Kontrollmaßnahmen für das gesamte Land Hessen ist unter folgendem Link abrufbar:

https://innen.hessen.de/presse/positive-bilanz-in-hessen

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