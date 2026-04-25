Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Leimen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026 um 14:56 Uhr kam es auf der B48, kurz vor dem Einmündungsbereich zur L496, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Der 25 Jährige befuhr die B48 von Hofstätten kommend in Fahrtrichtung Johanniskreuz. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im Anschluss. Durch die eingesetzten Rettungskräfte wurde der Motorradfahrer erstversorgt und im Anschluss mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme war die B48 für circa 90 Minuten in beide Richtungen gesperrt. /piwfb

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