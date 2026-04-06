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Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Johanniskreuz (ots)

Am Montagmittag ereignete sich ein Unfall bei Johanniskreuz, bei dem ein 26-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Aprilia-Fahrer befuhr die B48, als er einem auf der Fahrbahn laufenden Tier ausweichen wollte und stürzte. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro./piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

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