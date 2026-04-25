POL-PIWFB: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Bei einer Abiturfeier in der IGS Thaleischweiler ist es am Freitag, den 20.03.26 zu einem Diebstahl gekommen. Die Abiturienten hatten sich als besonderen Part der Feier, eine Fotobox mit Drucker bei einer Fachfirma gemietet. Diese wurde in einem Schulsaal aufgebaut und jeder konnte sich dort fotografieren und die Bilder direkt ausdrucken. Im Laufe des Abends wurde die Fotobox und der ...

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