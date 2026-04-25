Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
POL-PIWFB: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer
Leimen (ots)
Am Samstag den 25.04.2026 gegen 17:59 Uhr befuhr ein 33-jähriger Krad-Fahrer die L496 von Merzalben kommend in Fahrtrichtung Leimen. In einer Linkskurve verlor dieser die Kontrolle über sein Krad und kollidierte mit der angrenzenden Schutzleitplanke. Der Kradfahrer zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Richtungsfahrbahn blieb für ca. 1 Stunde gesperrt. /piwfb
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