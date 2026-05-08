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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260508 - 0577 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (07. Mai 2026) nahmen Polizeibeamte einen 29-jährigen Mann fest, nachdem dieser einen 30-Jährigen mit einem Messer angegriffen hatte.

Gegen 16:45 Uhr befanden sich Präsenzkräfte des 4. Polizeireviers auf Fußstreife im Bahnhofsgebiet, als sie zwei streitende Männer feststellten. Beim Annähern nahm die Streife wahr, dass einer der beiden ein Messer in der Hand hielt und damit in Richtung des Kopfes des anderen schlug. Dieser konnte dem Schlag ausweichen und wurde nicht verletzt. Die Beamten griffen sofort ein und verhinderten weitere Angriffe. Sie nahmen den 29-Jährigen fest und stellten das Messer sicher. Die Tat wurde zudem auf der Videoschutzanlage aufzeichnet.

Der 29-jährige Mann muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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