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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260506 - 0578 Frankfurt - Eckenheim: Mann von Flasche getroffen und verletzt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (7. Mai 2026) erlitt ein 34-Jähriger Verletzungen, nachdem er beim Spazieren in Eckenheim von einer Flasche getroffen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 34-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen gestern gegen 18:30 Uhr mit seiner Tochter zu Fuß auf dem Gehweg der Sigmund-Freud-Straße in Höhe der Hausnummer 119 unterwegs, als er von einer Glasflasche am Kopf getroffen wurde. Er erlitt hierbei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Umstände der Tat sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das zuständige Fachkommissariat umgehend aufgenommen wurden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können und diesbezügliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder mit jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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