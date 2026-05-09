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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260509 - 0581 Frankfurt - Seckbach: Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Mann führte am gestrigen Freitagmorgen (08. Mai 2026) im Huthpark exhibitionistische Handlungen an sich durch, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Eine 37-jährige Geschädigte bemerkte den Mann gegen 11:55 Uhr im Huthpark in der Nähe des Probst-Goebels-Weges. Sie sah, wie der Mann an sich exhibitionistische Handlungen durchführte und sie dabei über einen längeren Zeitraum ansah. Danach entfernte er sich aus dem Park. Eine unmittelbar nach Verständigung erfolgte Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, 175-180 cm groß, schmale Statur, kurze blonde Haare, "Drei-Tage-Bart"; Jeansjacke, Jeanshose, schwarzer Rucksack, weiße Airpods

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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