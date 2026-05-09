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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260509 - 0583 Frankfurt - Flughafen: Angriff auf Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 35-jähriger Mann leistete in der Nacht von Freitag (08. Mai 2026) auf Samstag (09. Mai 2026) erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme und verletzte einen Polizisten.

Polizeibeamte wurden um 01:50 Uhr verständigt und in das Gateway Gardens gerufen, hier kam es zuvor zu einer Körperverletzung vor dem Ocean Club. Den 35-Jährige Beschuldigten dieser Körperverletzung wollten die Polizisten gerade in ihren Funkwagen bringen, als dieser versuchte einen der Beamten in Richtung des Kopfes zu treten. Er wurde fixiert und versuchte weiterhin die Beamten zu treten, einen der Tritte wehrte ein Polizist mit seinem Arm ab, hierbei erlitt er Prellungen am Unterarm.

Die Festnahme konnte der aggressive Beschuldigte letztendlich natürlich nicht verhindern, im Ergebnis muss er sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung in besagtem Club und des Widerstandes sowie tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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