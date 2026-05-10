Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260510 - 0587 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Freitag (08. Mai 2026) auf Samstag (09. Mai 2026) kollidierten insgesamt drei Fahrzeuge auf der BAB 3 in Höhe des Autobahnkreuz Offenbach. Hierbei gelangte eine größere Menge Diesel auf die Fahrbahn, weshalb diese vollgesperrt wurde.

Ein 77-jähriger Fahrer einer Mercedes E-Klasse fuhr nach aktuellen Erkenntnissen gegen 02:50 Uhr auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln. In Höhe des Autobahnkreuz Offenbach wurden drei Fahrspuren mittels gelber Fahrbahnmarkierung nach links verschwenkt. Der Fahrer, welcher sich auf der linken Spur befand soll sich nicht an die neue Markierung gehalten haben, sondern weiter geradeaus gefahren sein, dadurch kollidierte er seitlich mit einem LKW, der auf der rechten Seite fuhr. Als dieser daraufhin eine Vollbremsung durchführte, fuhr ein weiterer LKW von hinten gegen das Fahrzeug. Der zweite LKW verlor durch den Zusammenstoß mehrere Liter Diesel, weshalb die Hauptfahrbahn zwischen 03:00 Uhr und 11:00 Uhr vollgesperrt war. Der Verkehr konnte über die Parallelfahrbahn geleitet werden, Personen kamen nicht zu Schaden.

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