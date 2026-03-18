Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Mehrere Betrugsversuche durch falschen Kriminalbeamten

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Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich Winnweiler in mindestens sechs Fällen zu telefonischen Kontaktaufnahmen eines angeblichen Kriminal- bzw. Polizeibeamten der Polizei Rockenhausen, bei überwiegend lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern.

Der Betrüger behauptete in allen Fällen, dass nach einem Einbruch ein oder zwei Täter festgenommen wurden und bei diesen ein Notizbuch oder eine Liste unter anderem mit dem Namen der angerufenen Person aufgefunden wurde. Man wolle den Angerufenen vor einem möglichen Einbruch warnen. In einem Fall wollte der Anrufer auch wissen, ob sich Bargeld, Schmuck oder ein Tresor im Haus befindet. In allen bekannt gewordenen Fällen erkannten die Geschädigten frühzeitig den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch, so dass kein Schaden entstanden ist.

Wenn Sie solche merkwürdigen Anrufe erhalten, bleiben Sie misstrauisch. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Wertsachen, ihre finanzielle Situation oder Bankverbindungen. Und falls jemand vor Ihrer Tür steht und Ihr Bargeld oder Ihren Schmuck "zum Schutz" in Verwahrung nehmen möchte: Geben Sie niemals einem Fremden Ihre Wertsachen! Lassen Sie sich den Namen nennen und den Dienstausweis zeigen und fragen Sie bei der Polizei nach, ob es diesen Mitarbeiter tatsächlich gibt.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de. |ank

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