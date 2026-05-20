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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auffahrunfall unter Radfahrern - 29-Jähriger leicht verletzt (19.05.2026)

Konstanz (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Radfahrern hat sich am Dienstagmittag eine Person Verletzungen zugezogen. Eine 45-Jährige war mit einem Citybike auf der Schottenstraße in Richtung Webersteig unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Frieda-Sigrist-Weg bremste die Frau plötzlich stark. Ein hinter ihr fahrender 29-jähriger Radler erkannte die Situation zu spät und prallte in das verlangsamende Fahrrad. Der Mann kam infolgedessen zu Fall und verletzte sich. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um ihn.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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