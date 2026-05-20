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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Rollerfahrer (19.05.2026)

Singen (ots)

An der Einmündung des Distelweg auf die Worblinger Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Roller gekommen. Ein 67-jähriger Opelfahrer bog an der Einmündung nach links auf die Worblinger Straße ab. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Rollerfahrer und erfasste das Zweirad mittig. Sowohl der 17-Jährige als auch seine Mitfahrerin erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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