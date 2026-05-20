Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Rollerfahrer (19.05.2026)

Singen (ots)

An der Einmündung des Distelweg auf die Worblinger Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Roller gekommen. Ein 67-jähriger Opelfahrer bog an der Einmündung nach links auf die Worblinger Straße ab. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Rollerfahrer und erfasste das Zweirad mittig. Sowohl der 17-Jährige als auch seine Mitfahrerin erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

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