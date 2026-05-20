Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Einbruch in Café in der Hohenhausgasse (19./20.05.2026)

KN-Altstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist ein Unbekannter in ein Café in der Hohenhausgasse eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Dort entwendete er mehrere hinter dem Verkaufstresen liegende Tablets, zwei Getränkeflaschen und bediente sich zudem an einem Kuchen aus der Auslage.

Die Schadenshöhe an der Eingangstür schätzte die Polizei auf mehrere hundert Euro. Der Wert des Diebesguts dürfte bei rund 1.500 Euro liegen.

Zeugen, die zwischen 18.30 Uhr und 7 Uhr Verdächtiges im Bereich des Café Helga beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 365999-0 beim Polizeiposten KN-Lutherplatz zu melden.

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