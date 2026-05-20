Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt Asphalt auf der Hallstockstraße - mehrere tausend Euro Schaden (20.05.2026)

Stockach, Eigeltingen (ots)

In einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum hat ein Unbekannter auf der Hallstockstraße den Asphalt beschädigt und dadurch mehrere tausend Euro Schaden verursacht. Vermutlich befuhr der Unbekannte den betroffenen Bereich mit einer schweren Arbeitsmaschine und ruinierte dabei entweder mit einem Teil des Fahrzeugs selbst, einem angebrachten Arbeitsgerät oder der Ladung den dortigen Straßenbelag. Die Kosten für eine Instandsetzung dürften im Bereich zwischen 3.000 und 6.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

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