Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Petershausen) Taschendiebin auf dem Wochenmarkt - 67-Jährige bestohlen (20.05.2026)

KN-Petershausen (ots)

Eine Frau ist am Mittwochmittag auf dem Wochenmarkt auf dem Sankt-Gebhard-Platz Opfer einer Taschendiebin geworden. Gegen 11.30 Uhr verwickelte eine unbekannte Frau die 67-Jährige in ein Gespräch, in dem sie ihr anbot, die "Zukunft vorherzusagen". Dabei drängte sich die Unbekannte beharrlich auf bis hin zum körperlichen Kontakt.

Anschließend entfernte sich die Frau plötzlich.

Kurz darauf stellte die 67-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Zu der Diebin liegt folgende Beschreibung vor: etwa 60 Jahre alt, ungefähr 160 Zentimeter groß, schwarze Haare zum Zopf gebunden, dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Frau nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Immer wieder werden Personen beim Einkaufen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben. Seien Sie besonders wachsam, wenn Fremde sie unvermittelt ansprechen und in ein Gespräch verwickeln.

Weitere Tipps, wie man sich vor derartigen Diebstählen schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de.

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