Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, A 81

Lkr. Rottweil) Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil führt Abstandsmessungen mit Drohne durch (20.05.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern ob Rottweil haben am Mittwoch den Sicherheitsabstand von Lastwagen auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Singen kontrolliert. Hierbei setzten sie erstmals auch eine Drohne ein.

Im Zeitraum von 11 Uhr bis 14 Uhr konnten insgesamt zehn Verstöße gegen den Mindestabstand von 50 Metern registriert werden. Die Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Sechs ausländische Lastwagenfahrer mussten vor Ort entsprechende Sicherheitsleistungen hinterlegen.

Mangelnder Sicherheitsabstand ist eine der Hauptunfallursachen für teils schwere Verkehrsunfälle. Deshalb wird die Polizei auch weiterhin entsprechende Verkehrskontrollen durchführen, um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen.

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