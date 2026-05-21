Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Kriminalpolizei deckt unerlaubten Drogenhandel auf und beschlagnahmt Betäubungsmittel sowie mehrere Kilogramm Cannabis (19.05.2026)

Tuttlingen (ots)

In einem mehrere Monate andauernden Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels hat die Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Rottweil am Dienstag bei einer Durchsuchungsaktion Betäubungsmittel und mehrere Kilogramm Cannabis beschlagnahmt.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gerieten ein 39-jähriger Tatverdächtiger sowie zwei mutmaßliche Mittäter im Alter von 28 und 42 Jahren in den Fokus. Die Personen stehen im Verdacht, einen Drogenhandel im Bereich Tuttlingen und Umgebung betrieben zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil einen Durchsuchungsbeschluss für insgesamt fünf Objekte im Landkreis Tuttlingen. Am Dienstagmorgen rückten die Ermittler an und konnten Betäubungsmittel, darunter Kokain, Kleinstmengen Ketamin, LSD, Ecstasy und psychoaktive Pilze sowie mehrere Kilogramm Haschisch und Marihuana auffinden und beschlagnahmen.

Die Männer müssen sich nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Handeltreibens mit Cannabis verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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