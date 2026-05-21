Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, B 294/462

Lkr. Rottweil) 89-jährige Autofahrerin nimmt Sattelzug die Vorfahrt: etwa 10.000 Euro Schaden (21.05.2026)

Schiltach (ots)

Ein Vorfahrtsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen hat sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 294/462 vor dem Schlossbergtunnel ereignet.

Eine 89-jährige Frau wollte gegen 11:15 Uhr mit ihrem Fiat von der Hauptstraße auf die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Sattelzug eines 54-Jährigen. Das Auto stieß mit der rechten Fahrzeugfront gegen die linke Fahrzeugseite des Lastwagens, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam erst im Bereich der Gegenspur auf einer weiteren Verkehrsinsel zum Stehen.

Glücklicherweise blieb die vermeintliche Unfallverursacherin unverletzt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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