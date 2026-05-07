Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.05.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 16:42 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 47-Jähriger aus Geisleden mit seinem Pkw von Frieda kommend nach links auf die B 249 in Richtung Wanfried abzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 33-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard. Durch den Zusammenstoß beider Autos wurden die beiden Fahrer und eine 17-Jährige Mitfahrerin aus der Gemeinde Meinhard leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 18.000 EUR angegeben.

Unfall mit Fahrrad

Um 18:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 54-Jähriger aus Eschwege mit einem Fahrrad die Dünzebacher Straße in Eschwege stadtauswärts. Dabei stürzte der 54-Jährige mit dem Bike und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in das Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 08:34 Uhr befuhr heute Morgen ein 57-Jähriger aus Großalmerode mit einem Lkw die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. Beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur streifte der Lkw einen dort fahrenden Pkw, der von einer 43-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Da nur eine leichte Berührung stattfand, entstand nur geringer Sachschaden.

Unfallflucht

Um 11:56 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 29-Jährige aus Sontra mit einem Pkw die Ausfahrt des Parklatzes "Mc Donald" in Eschwege. Aus Richtung Eschweger Innenstadt näherte sich ein Pkw Skoda Fabia, der nach Angaben der 29-Jährigen die Geschwindigkeit reduzierte und nach rechts blinkte. Daraufhin fuhr die 29-Jährige mit ihrem Auto an. Da der Skoda jedoch seine Fahrt stadtauswärts fortsetzte kam es folglich zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch an dem Pkw der 29-Jährigen ein Schaden von ca. 500 EUR entstand. Der Skoda setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Blumen

Um 04:14 Uhr fuhr vergangene Nacht ein weißer Pkw Renault auf das Gelände eines Blumenladens in der Straßen "Möchewinkel" in Niederhone. Nach bisherigen Ermittlungen stieg ein Mann mit Gehstock aus und entwendete aus dem Außenbereich drei Topfrosen im Wert von 66 EUR. Der Tatverdächtige soll über 50 Jahre alt sein, war schwarz bekleidet und trug weiße Schuhe. Auf dem Pkw war ein Bild von Bergen und Ziegen auf der Beifahrertür sichtbar sowie die Aufschrift "meine Heimat Tirol". Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Frontal zusammengestoßen

35.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich heute Vormittag in Stadthosbach ereignet hat. Um 10:35 Uhr befuhr eine 26-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die Straße "Am Hosbach" und geriet dabei in einer Rechtskurve aus nasser Fahrbahn mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zu dieser Zeit ein 57-Jähriger aus Floh-Seligenthal mit seinem Pkw, wodurch es zum Frontalzusammenstoß beider Autos kam. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Douglasien und Küstentannen

Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl von Douglasien und Küstentannen, der sich bereits zwischen dem 02.03.26 und dem 30.04.26 im Gutsbezirk "Kaufunger Wald" ereignet hat. Nach Angaben von "Hessenforst" wurden 1500 Douglasien und 1000 Küstentannen, die in einem offenen Verschlag gelagert waren, durch Unbekannte gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Verteilerkästen

In den Nachmittagsstunden des 04.05.26 wurden in der Walburger Straße in Witzenhausen drei Verteilerkästen für die Glasfaserversorgung aufgebrochen und die darin installierten Versorgungskabel der Glasfaseranschlüsse durchtrennt. Nach den bisherigen Ermittlungen ergeben sich Hinweise auf eine männliche Person, die mit einer weißen Latzhose mit schwarzen Flecken (möglicherweise auch ein Knieschutz) im Bereich der Knie bekleidet war. Der Tatverdächtige trug eine cremefarbene Basecap. Durch die Tat kam es in Ermschwerd, Unterrieden und Witzenhausen zu entsprechenden Beeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden der geschädigten Unternehmen wird mit ca. 100.000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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