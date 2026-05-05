POL-ESW: Vermisster 75-Jähriger aus Witzenhausen angetroffen

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfallflucht Um 11:10 Uhr befuhr heute Vormittag eine 36-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die B 452 von Reichensachsen in Richtung "Hoheneicher Rondell". An der dortigen Ampelanlage ordnete sie sich auf die Linksabbiegerspur ein. Auf die Rechtsabbiegerspur ordnete sich zu dieser Zeit ein weiteres Fahrzeug ein, das bei Umschaltung der Ampel auf "grün" anfuhr und dabei seitlich mit dem Auto der 36-Jährigen kollidierte. Dadurch entstand ein ...

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