POL-ESW: Vermisster 75-Jähriger aus Witzenhausen angetroffen
Eschwege (ots)
Polizei Witzenhausen
Der am gestrigen Abend vermisst gemeldete 75-Jährige aus Witzenhausen wurde am heutigen Nachmittag in der Kassler Innenstadt wohlbehalten durch eine Polizeistreife angetroffen. Die Medien werden gebeten, dass im Zusammenhang mit der Pressemeldung (http://presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6268536) veröffentlichte Foto des Vermissten zu löschen.
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