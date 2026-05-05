PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Vermisster 75-Jähriger aus Witzenhausen angetroffen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Der am gestrigen Abend vermisst gemeldete 75-Jährige aus Witzenhausen wurde am heutigen Nachmittag in der Kassler Innenstadt wohlbehalten durch eine Polizeistreife angetroffen. Die Medien werden gebeten, dass im Zusammenhang mit der Pressemeldung (http://presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6268536) veröffentlichte Foto des Vermissten zu löschen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 10:21

    POL-ESW: Pressebericht vom 05.05.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall Um 12:20 Uhr befuhr gestern Mittag ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die B 249 von Eschwege kommend und beabsichtigte an der Ampelanlage nach links in Richtung Grebendorf abzubiegen, wo er an der rotzeigenden Ampel anhalten musste. Der nachfolgende 33-Jährige aus der Gemeinde Meinhard bemerkte dies zu spät und fuhr auf das haltende Auto auf. ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 12:06

    POL-ESW: Pressebericht vom 04.05.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Zusammenstoß beim Wenden Um 13:10 Uhr ereignete sich am gestrigen Sonntagmittag ein Unfall im Bereich des "Weidenhäuser Kreuz" in der Gemarkung von Niederhone. Zur Unfallzeit befuhr ein 71-Jähriger aus Unstruttal mit seinem Pkw von der B 249 kommend die Abfahrt zur B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Absicht wieder auf die B 249 In Richtung Eschwege zu fahren beabsichtigte ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 14:55

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfallflucht Um 11:10 Uhr befuhr heute Vormittag eine 36-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die B 452 von Reichensachsen in Richtung "Hoheneicher Rondell". An der dortigen Ampelanlage ordnete sie sich auf die Linksabbiegerspur ein. Auf die Rechtsabbiegerspur ordnete sich zu dieser Zeit ein weiteres Fahrzeug ein, das bei Umschaltung der Ampel auf "grün" anfuhr und dabei seitlich mit dem Auto der 36-Jährigen kollidierte. Dadurch entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren