Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.05.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zusammenstoß beim Wenden

Um 13:10 Uhr ereignete sich am gestrigen Sonntagmittag ein Unfall im Bereich des "Weidenhäuser Kreuz" in der Gemarkung von Niederhone. Zur Unfallzeit befuhr ein 71-Jähriger aus Unstruttal mit seinem Pkw von der B 249 kommend die Abfahrt zur B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Absicht wieder auf die B 249 In Richtung Eschwege zu fahren beabsichtigte 71-jährige Fahrer einen Spurwechsel durchzuführen, um zu wenden. Dabei übersah er den herannahenden Pkw, der von einem 66-Jährigen aus Stade gefahren wurde. Dieser konnte den Zusammenstoß beider Autos nicht mehr verhindern und fuhr frontal in die linke Fahrzeugfront des Pkws. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die Feuerwehr angefordert, die die Unfallstelle abstreute. Die Autos wurden abgeschleppt; der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Gegen Verkehrszeichen gefahren

Um 14:20 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 73-Jähriger aus Schlitz mit seinem Pkw in Eltmannshausen von einem Parkplatz gegenüber der dortigen Tankstelle auf die Soodener Straße einzufahren. Dabei fuhr er auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte mit dem Auto ein Verkehrszeichen, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand.

Unfallfluchten

Zwischen dem 02.05.26, 19:00 Uhr und dem 03.05.26, 10:00 Uhr ereignete sich in der Straße "Hinterm Marstall" in Wanfried eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein dort geparkter Pkw VW im Bereich des Außenspiegels angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Der Verursacher ist flüchtig.

Am 01.05.26, um 15:04 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit einem Fahrrad die L 3241 vom Schwalbental kommend in Richtung Vockerode. Dabei wurde der Radfahrer von einem weißen Wohnmobil überholt. Während des Überholens touchierte das Wohnmobil den Radfahrer, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Zur weiteren Behandlung wurde der 70-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrer/ die Fahrerin des Wohnmobils setzte die Fahrt fort, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden am Fahrrad wird mit ca. 200 EUR angegeben.

In der Mangelgasse in Eschwege ereignete sich bereits am 30.04.26 eine Unfallflucht. Im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 09:15 Uhr wurde ein auf dem "Werdchen" geparkter Pkw Opel im Heckbereich angefahren. Der Schaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße wurde am 02.05.26 zwischen 16:00 Uhr und 16:37 Uhr ein Pkw BMW im linken Heckbereich beim Ein- oder Ausparken angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR an dem BMW.

In allen Fällen nimmt die Eschweger Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 Hinweise entgegen.

Kennzeichen gestohlen

In der Gemarkung "Ferneburg" in Neuerode wurde das amtliche Kennzeichen "ESW-B 59" von einem Anhänger, der als mobiler Ansitz genutzt wird, durch Unbekannte entwendet. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 20.04.26 und dem 28.04.26. Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall mit E-Scooter, zwei Personen schwer verletzt

Um 13:13 Uhr befuhr gestern Mittag ein 18-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem E-Scooter die Sälzer Straße im Bereich eines Feldweges in Hessisch Lichtenau. Dabei fuhr ein 15-Jähriger aus Hessisch Lichtenau unerlaubter Weise auf dem E-Scooter mit. Auf der Fahrt verlor der 18-Jährige die Kontrolle über den Roller und stürzte. Dabei wurde der 18-Jährige schwerst verletzt. Auch der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Beide beteiligten Personen wurden in eine Klinikum gebracht. Dabei kam auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter angefordert und der E-Scooter sichergestellt.

Sachbeschädigung an Mobilmasten

In der Nacht zum heutigen Montag kam es in der Poststraße in Hessisch Lichtenau zu einer Sachbeschädigung an einem Stromkabel eines mobilen Funkmasten der Telekom. Dabei wurde ein Erdungskabel sowie das Hauptstromkabel durch unbekannte Täter durchtrennt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Zu Auswirkungen auf das Mobilfunknetz kam es augenscheinlich nicht. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Brand

Um 14:26 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Feuer im Bereich der Straße "Am Sande" in Witzenhausen gemeldet. Durch die Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass in einem Garten eines dortigen Anwesens ein Laubhaufen brannte. Das Feuer hatte sich auf die angrenzenden Bäume und Büsche ausgebreitet und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Gartenhütte konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am 01.05.26 wird der Polizei in Witzenhausen angezeigt, dass ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Neukauf-Marktes im Bornemannweg in Witzenhausen mit einem schwarzen Edding ein Hakenkreuz auf die rechte Fahrzeugtür eines Pkws geschmiert hat. Die Tat ereignete sich zwischen dem 27.04.26 und dem 01.05.26, 19:30 Uhr. Hinweise: 05542/93040.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln

Um 17:10 Uhr wurde gestern Nachmittag ein 29-Jähriger aus Witzenhausen auf einem Fahrrad fahrend in der Innenstadt von Witzenhausen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen am Straßenverkehr teilnahm, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Um 08:41 Uhr wurde heute Morgen in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen durch eine Polizeistreife ein Pkw angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 35-Jährige Fahrer aus Söhrewald unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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