Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter unter Drogeneinfluss

Sachschaden von mehr als 12.000 Euro sind am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Keplerstraße entstanden. Ein 22-jähriger Volkswagen-Fahrer missachtete von der Katharinenstraße kommend die Vorfahrt eines 19-jährigen Mercedes-Lenkers, der auf der Keplerstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die zwar beschädigt wurden, jedoch noch fahrbereit blieben. Während der Unfallaufnahme zeigte der 22-Jährige gegenüber den Beamten ein auffälliges Verhalten, das auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeutete. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht und schlug positiv auf Kokain an, woraufhin der Fahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde entsprechend informiert.

Tettnang

Verkehrsunfall mit Sachschaden- Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in der Storchenstraße ein Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Unbekannte ist kurz vor 16.30 Uhr am Stadtbach auf einen Fuß- und Radweg gefahren und hat vermutlich beim Rangieren ein Regenfallrohr beschädigt. Laut Zeugenaussagen handelt es sich um ein roten Alfa Romeo mit einer Friedrichshafener Zulassung (FN). Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Langenargen

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfälle

Gleich zwei Unfälle hat ein alkoholisierter Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Eisenbahnstraße verursacht. Der 56-Jährige streifte mit seinem Audi zunächst auf einem Supermarktparkplatz einen Betonpfeiler und kollidierte schließlich beim Verlassen des Parkplatzes mit dem Ford einer 50-Jährigen, die in der Eisenbahnstraße unterwegs war. Durch die beiden Unfälle entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest und führten einen Alkoholvortest durch, der über zwei Promille ergab. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Der 56-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Salem

Autofahrer missachtet Vorfahrt und übersieht Pedelec-Fahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz vor 19.30 Uhr in der Bodenseestraße ist ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 48-jähriger Opel-Fahrer missachtete beim Abbiegen von der Bahnhofstraße auf die Bodenseestraße die Vorfahrt des Pedelec-Fahrers. Bei der folgenden Kollision wurde der 65-Jährige auf die Motorhaube des Opel aufgeladen und stürzte in der Folge auf den Boden. Der Pedelec-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie der Vorfahrtsmissachtung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell