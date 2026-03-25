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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz war ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag mit einem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs. Eine Polizeistreife wurde auf den Mann aufmerksam, da an dem Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Der 19-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Auch den Besitzer des E-Scooters, der die Fahrt genehmigt hatte, erwarten strafrechtliche Konsequenzen.

Leibertingen/Gammertingen

Verkehrspolizei ahndet bei Kontrollen zahlreiche Verstöße

Mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen und empfindlichen Bußgeldern müssen knapp 20 Verkehrsteilnehmer und Fahrzeughalter nach Verkehrskontrollen durch die Verkehrspolizei rechnen. Neben Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeit sowie einer erheblichen Überschreitung der Anhängelast stellten die Beamten bei ihren Kontrollen am Dienstag unter anderem an einem Autotransporter erhebliche Mängel fest. Acht Fahrzeughalter hatten den Termin für die Hauptuntersuchung um mehr als acht Monate überschritten. Der Fahrer eines Geflügeltransports transportierte die Käfige mit Tieren ungesichert auf der Ladefläche und führte einen nicht korrekten Befähigungsnachweis für den Transport mit. Zwei der Fahrzeuglenker mussten an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Verfahrens bezahlen, da sie keinen Wohnsitz in Deutschland haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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