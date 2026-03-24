Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Falschfahrer auf Bundesstraße

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 78 Jahre alten Autofahrer, der am Montagvormittag als Falschfahrer auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg Süd und Ravensburg Nord unterwegs war. Verkehrsteilnehmer meldeten den Pkw-Lenker, der in Richtung Bad Waldsee entgegen der Fahrbahn unterwegs war. Zumindest ein Autofahrer musste bis zum Stillstand abbremsen. Offensichtlich bemerkte der 78-Jährige seinen Fehler, drehte und fuhr schließlich von der Bundesstraße ab. Beamte des Polizeireviers Ravensburg konfrontierten den Falschfahrer an seiner Wohnanschrift mit seinem Verhalten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ravensburg

Innerorts mit augenscheinlich über 100 km/h unterwegs - Polizei ermittelt wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Mit augenscheinlich über 100 km/h haben sich am Montagabend kurz vor 22 Uhr zwei Pkw-Lenker auf der Nothelferbrücke in der Ulmer Straße ein kurzes Rennen geliefert. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg hatte das offenkundige "Duell" auf vier Rädern wahrgenommen und konnte eine der Beteiligten stoppen. Auf die 18 Jahre alte Fahrerin eines VW Taigo kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu. Der Fahrer oder die Fahrerin des zweiten Pkw, einer weißen Mercedes E-Klasse AMG, konnte nicht gestoppt werden. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Äußerst uneinsichtig zeigte sich der Fahrer eines E-Scooters bei einer Verkehrskontrolle am späten Montagnachmittag in der Georgstraße. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg hatte den 25-Jährigen für eine allgemeine Verkehrskontrolle gestoppt, was der Fahrer des E-Scooters offensichtlich nicht nachvollziehen konnte. Die Beamten stellten bei dem 25-Jährigen Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest und ordneten schließlich die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an, nachdem ein Drogenvortest den Verdacht erhärtet hatte. Der Test hatte positiv auf Cannabis angeschlagen. Auf den Fahrer des E-Scooters, der als Kleinkraftfahrzeug gilt, kommt nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Hoßkirch

Diebstahl von Diesel

Mehrere hundert Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer Baustelle im Bereich der Kreisstraße 8036 bei Hoßkirch gestohlen. Die Täter machten sich an zwei Baggern zu Schaffen und schlauchten den Kraftstoff ab. Ersten Zeugenhinweisen zufolge dürften die Unbekannten gegen 4 Uhr mit zwei Fahrzeugen auf der Baustelle unterwegs gewesen sein. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet weitere Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Bodnegg

Reifen zerstochen

Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen offensichtlich zwei Reifen an einem geparkten Mercedes im Teilort "Dürre" zerstochen. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen der mutwilligen Tat und bittet Personen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Radfahrer bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Verkehrspolizei Kißlegg nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Leutkircher Straße, bei dem sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler dürfte der 54 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses gegen 19.45 Uhr im Bereich eines Fußgängerübergangs beim Vorbeifahren den 48 Jahre alten Radler gestreift haben, woraufhin dieser offenbar stürzte. Der Linienbus konnte später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Trotz Fahrradhelm zog sich der 48-Jährige unter anderem Kopfverletzungen zu und verlor nach Angaben von Zeugen kurzzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur unverzüglichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernommen und bittet Zeugen des Unfalls sowie Insassen des Linienbusses, die noch nicht bei der Polizei bekannt sind, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell