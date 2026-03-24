Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeugdiebstahl im letzten Moment verhindert

Ein dreister Dieb ist am Montagmittag beim Versuch, ein Fahrzeug zu stehlen, ertappt worden. Der 38-jährige deutlich alkoholisierte Mann betrat kurz nach 12 Uhr eine Praxis in der Fürst-Wilhelm-Straße und gelangte unter einem Vorwand in einen Mitarbeiterraum. Dort entwendete er zwei Fahrzeugschlüssel. Eine Angestellte wurde darauf aufmerksam, dass der 38-Jährige einen der Wagen starten wollte, hinderte ihn daran und verständigte die Polizei. Der 38-Jährige flüchtete, wurde jedoch von einem weiteren Mitarbeiter bis zur Festnahme durch Beamte des Polizeireviers Sigmaringen verfolgt. Die Polizisten fanden bei dem Tatverdächtigen nicht nur die beiden Fahrzeugschlüssel, sondern auch einen Schlüssel für die Praxis, den er offenbar ebenfalls gestohlen hatte. Der 38-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Sigmaringen

Mit getuntem E-Scooter unterwegs

Deutlich schneller als die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen 20 km/h war ein 18-Jähriger am Montagmittag mit seinem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs. Eine Streife der Verkehrspolizei stoppte den Heranwachsenden, der weder die erforderliche Fahrerlaubnis, noch einen Versicherungsnachweis besaß. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher und zeigten den 18-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei der Staatsanwaltschaft an.

Sigmaringen

Durch Vollbremsung Kollision verhindert

Ein leichtverletzter Mopedlenker und 1.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag kurz nach 9 Uhr an der Kreuzung Mühlbergstraße / Schützenstraße. Eine 67-jährige VW-Fahrerin fuhr von einem Parkplatz auf die Schützenstraße ein und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen auf dem Moped. Nur durch eine Vollbremsung konnte der 17-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Golf verhindern. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu, die keiner medizinischen Versorgung vor Ort bedurften.

Inzigkofen

Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Gleich mehrere Straftaten hat die Polizei bei der Verkehrskontrolle eines 63-jährigen Autofahrers in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Sigmaringer Straße aufgedeckt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht waren, die Zulassungsstempel abgekratzt und selbst überklebt waren und zudem kein Versicherungsschutz für das Auto bestand. Der 63-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs rechnen. Die Kennzeichen und Autoschlüssel wurden vor Ort von der Polizei sichergestellt und dem 63-jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Hohentengen

In der Probezeit unter Drogen am Steuer

Ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot drohen einem 19-Jährigen, der von der Polizei am Montag kurz nach 6.30 Uhr mit seinem Pkw im Ortsgebiet gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung fest, ein Vortest schlug positiv auf THC an. Seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen, sondern musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Er wird nun unabhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung bei der Bußgeldstelle angezeigt, da er sich noch in der Probezeit befindet.

Stetten am kalten Markt

Unbekannter löst Radmuttern

Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende an einem in der Schwenniger Straße abgestellten Citroen Jumper die Radmuttern an der Vorderachse gelöst. Als ein Fahrer den Wagen am Montag zur Personenbeförderung von Bewohnern des dortigen Pflegeheims in Betrieb nahm, stellte er entsprechende Geräusche fest und suchte eine Werkstatt auf. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter Tel. 07573/815 um Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Bad Saulgau

Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rund 1,4 Promille hat der Alkoholtest bei einem 20-jährigen Autofahrer in der Nacht auf Dienstag bei einer Verkehrskontrolle in der Herbertinger Straße ergeben. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfte eine Polizeistreife die Verkehrstüchtigkeit des Mannes und nahm starken Alkoholgeruch wahr. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde von den Beamten sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

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