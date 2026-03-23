Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Sachbeschädigungen - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg nach mehreren Sachbeschädigungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ravensburger Südstadt. Bislang bekannt sind sechs beschädigte Pkw, an denen die Heck- oder Seitenscheiben mit Steinen eingeworfen wurden. Zudem beschädigten die Täter die Fensterscheibe eines Verkaufsraumes, eine öffentliche Säulenuhr sowie die Scheibe eines Schaukastens. Insgesamt richteten die Unbekannten Sachschaden von mehreren tausend Euro an. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit den mutwilligen Beschädigungen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer - Fahrer leistet Widerstand

Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwarten einen 47-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen bei Weissenau. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg hatte den 47-jährigen Autofahrer kurz vor 6.30 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und Alkoholgeruch wahrgenommen. Nachdem ein Alkoholvortest den Verdacht erhärtete und weit über 1,1 Promille ergab, weigerte sich der Mann die Beamten zur fälligen Blutentnahme in ein Krankenhaus zu begleiten und setzte sich zurück in seinen Wagen. Er missachtete die Anweisungen der Polizisten und musste schließlich aus einem Wagen geholt werden, wogegen er Widerstand leistete. Nach der Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus wurde der 47-Jährige wieder entlassen. Sein Führerschein sowie seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Wangen im Allgäu

Autofahrer unter Kokain- und Amphetamin-Einfluss

Mit einem Fahrverbot, mehreren hundert Euro Bußgeld und einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss ein 19 Jahre alter Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Montag bei Neuravensburg rechnen. Beamte der Verkehrspolizei hatten den jungen Mann zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Ein Drogenvortest schlug bei dem 19-Jährigen positiv auf Kokain und Amphetamin an, zudem fanden die Polizisten im Wagen des Mannes eine kleine Menge Amphetamin auf. Der 19-Jährige musste sein Auto stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun eine Bußgeld-Anzeige und eine Strafanzeige vorgelegt.

Wangen im Allgäu / A 96

In Leitplanke geprallt - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt die Verkehrspolizei Kißlegg gegen den bislang unbekannten Fahrer eines weißen Van. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr im Bereich des Tunnels Herfatz in Fahrtrichtung Lindau einen 40 Jahre alten Honda Civic-Fahrer geschnitten haben. Der Civic-Fahrer verlor demnach infolge des Fahrmanövers die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Mittelleitplanke. An seinem Pkw entstand Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat den Verkehrsunfall aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den noch unbekannten Fahrer des weißen Vans sowie nähere Informationen zu dem Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Kißlegg / A 96

Lkw-Fahrer alkoholisiert

Mit weit über 1,1 Promille hat sich am Sonntagnachmittag ein 53 Jahre alter Sattelzug-Fahrer hinter das Steuer seines Lkw gesetzt. Beamte der Verkehrspolizei zogen den Fahrer kurz nach 17 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle aus dem Verkehr und bemerkten dabei die deutliche Alkoholisierung des Mannes. Nach einem Alkoholvortest musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den 53-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zur Sicherung des Verfahrens musste der Mann eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er über keinen festen deutschen Wohnsitz verfügt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell