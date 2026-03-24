PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis
Bodenseekreis (ots)
Friedrichshafen
Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs
Bei einer Verkehrskontrolle in den frühen Morgenstunden am Montag ist einer Streife der Bundespolizei eine 35-jährige Autofahrerin aufgefallen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass ihr russischer Führerschein abgelaufen war und das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz hatte. Zudem war die Hauptuntersuchung des Autos seit mehr als drei Jahren überfällig. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen untersagten der Frau die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen die 35-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fehlendem Versicherungsschutz und der überfälligen Hauptuntersuchung.
Daisendorf
Unterstützungseinsatz endet mit Angriff auf Polizeibeamte
Am Montagabend hat ein 76-Jähriger bei einem Einsatz des Rettungsdienstes die Hilfe für seine akut erkrankte Frau verweigert. Nachdem eine zur Unterstützung hinzugerufene Polizeistreife versuchte, den Mann zu beruhigen, reagierte er aggressiv und schlug einem Polizisten die Hand weg. Als dem Mann aufgrund seines Verhaltens Handschellen angelegt werden sollten, biss er einem der Beamten in den Finger. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 76-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.
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