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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in den frühen Morgenstunden am Montag ist einer Streife der Bundespolizei eine 35-jährige Autofahrerin aufgefallen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass ihr russischer Führerschein abgelaufen war und das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz hatte. Zudem war die Hauptuntersuchung des Autos seit mehr als drei Jahren überfällig. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen untersagten der Frau die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen die 35-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fehlendem Versicherungsschutz und der überfälligen Hauptuntersuchung.

Daisendorf

Unterstützungseinsatz endet mit Angriff auf Polizeibeamte

Am Montagabend hat ein 76-Jähriger bei einem Einsatz des Rettungsdienstes die Hilfe für seine akut erkrankte Frau verweigert. Nachdem eine zur Unterstützung hinzugerufene Polizeistreife versuchte, den Mann zu beruhigen, reagierte er aggressiv und schlug einem Polizisten die Hand weg. Als dem Mann aufgrund seines Verhaltens Handschellen angelegt werden sollten, biss er einem der Beamten in den Finger. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 76-Jährigen einen Wert von über 2 Promille. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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