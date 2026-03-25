Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Drogentest bei Autofahrer positiv auf Cannabis und Kokain

Positiv auf Cannabis und Kokain schlug der Drogenvortest bei einem 22 Jahre alten Autofahrer an. Beamte der Verkehrspolizei hatten den Fahrer am Dienstagnachmittag zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und dabei bei dem Fahrzeuglenker Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Nachdem ein Drogenvortest den Verdacht erhärtete, musste der 22-Jährige seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht der Drogenbeeinflussung ebenfalls bestätigen, kommen auf den jungen Mann ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

Bad Waldsee

Airbag löst bei Unfall aus - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Montag gegen 16.45 Uhr auf der Hittisweilerstraße zwischen Hittisweiler und Bad Waldsee zwei Pkw im Begegnungsverkehr gestreift haben, ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee wegen Unfallflucht. Bei der wuchtigen Kollision schrammte offensichtlich der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Opel Grandland an der Fahrzeugseite des entgegenkommenden Audi A3 entlang, sodass an diesem unter anderem die Airbags auslösten und eine Felge derart beschädigt wurde, dass der Reifen die Luft verlor. Während der 63 Jahre alte Fahrer des Audi die Polizei zur Unfallaufnahme verständigte, hielt der unbekannte Fahrer des weißen Opel nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Bad Waldsee fort. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet nun Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Opel Grandland mit schwarzer Motorhaube und auffälligen schwarzen Radläufen geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden. Der Fahrer war von Hittelkofen kommend über Hittisweiler nach Bad Waldsee unterwegs. Am Audi entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. An der Unfallstelle konnten mehrere Spuren und Fahrzeugteile gesichert werden.

Bad Waldsee

Tieflader mit Bagger kippt um

Ein umgekippter Tieflader, auf dem ein Bagger geladen war, hatte am Dienstag eine länger andauernde Sperrung der Kreisstraße zwischen Osterhofen und Eggmannsried zur Folge. Ein 36-Jähriger war gegen 10.45 Uhr mit einem Traktor samt dem angehängten Tieflader von Osterhofen in Richtung Eggmannsried unterwegs, als er mit dem Gespann offensichtlich aus Unachtsamkeit auf eine Querungshilfe auf der Fahrbahn geriet. In der Folge schaukelte sich das Gespann derart auf, dass der Tieflader samt Bagger umkippte und im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen kam. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung musste ein Schwerlastkran an die Unfallstelle beordert werden, zudem war eine Reinigung der von aufgewühltem Erdreich verschmutzen Fahrbahn nötig. Die Sperrung des Streckenabschnitts dauerte bis gegen 15 Uhr an.

Weingarten

Graffiti gesprüht

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem Unbekannte zwischen Montag und Dienstag die Fassade eines Gebäudes in der Liebfrauenstraße mit einem blauer Sprühfarbe beschmiert haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wolfegg

Glasscheiben an Bushaltestellen eingeschlagen

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Alttanner Straße an zwei Bushaltestellen offenkundig mutwillig Glasscheiben eingeschlagen. Der Polizeiposten Vogt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu den unbekannten Verursachern geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden. Auf welchen Betrag sich der Schaden beläuft, muss noch erhoben werden.

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