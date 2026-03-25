Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 23.03. auf den 24.03.2026 brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Hochfeldstraße (Einmündung Raschigstraße) ein. Aus dem Markt wurde, nach ersten Erkenntnissen, nichts gestohlen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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