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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Länderübergreifende Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

A61 Parkplatz "Auf dem Hahnen" (ots)

Am Dienstag (24.03.2026) fand im Rahmen der Länder- und behördenübergreifenden Zusammenarbeit eine Kontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs statt. Über 90 Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg sowie des Zolls und des Bundesamts für Logistik und Mobilität kontrollierten auf dem Autobahnparkplatz "Auf dem Hahnen" der BAB 61 den Verkehr. Kontrolliert wurden u.a. die mitführpflichtige Ausrüstung, Fahrzeugstand und auch die Beladung der teilweise tonnenschweren Fahrzeuge sowie die Überprüfung von Genehmigungen, Fahrtüchtigkeit und Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten des Fahrpersonals. Ziel der Kontrollen ist die Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen. Die Spezialkräfte kontrollierten insgesamt 85 Fahrzeuge, darunter Sattelschlepper, Tiertransporter, Schwertransporter, Abfalltransporter, Gefahrguttransporter und sonstigen Spezialtransporter. In über 60 Fällen kam es zu Beanstandungen, darunter wurden 18-mal die Sozialvorschriften missachtet, fünfmal war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und 15 mal kam es zu sonstigen Verstößen. In sieben Fällen waren die Verstöße so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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