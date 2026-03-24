POL-PPRP: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagnachmittag (22.03.2026), gegen 16:45 Uhr, wurde ein 19-Jähriger bei einem Fußballspiel auf dem Guiliniplatz von einem Unbekannten geschlagen. Beim Fußballspiel sei es zu einem Streit gekommen, welcher derart eskalierte, dass ein Mann den 19-Jährigen an den Kopf schlug. Der Angreifer konnte flüchten, bevor die alarmierten Polizeikräfte eintrafen. Er wird wie folgt beschrieben: ...

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