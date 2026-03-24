POL-PPRP: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum vom 21.03.2026 bis 23.03.2026 brachen Unbekannte in eine Bäckerei in einem Baumarkt in der Industriestraße (nahe Maudacher Straße) ein und entwendeten Bargeld. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
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Jan Liebel
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