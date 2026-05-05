Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.05.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 12:20 Uhr befuhr gestern Mittag ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die B 249 von Eschwege kommend und beabsichtigte an der Ampelanlage nach links in Richtung Grebendorf abzubiegen, wo er an der rotzeigenden Ampel anhalten musste. Der nachfolgende 33-Jährige aus der Gemeinde Meinhard bemerkte dies zu spät und fuhr auf das haltende Auto auf. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Unfall beim Vorbeifahren

Um 13:30 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Heiligenstadt mit einem Lkw die B 250 in Richtung Wanfried. Aufgrund von Straßenbauarbeiten stand zu dieser Zeit ein Lkw am Fahrbahnrand, dessen Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Gegen Laterne gefahren

Um 21:03 befuhr gestern Abend ein 24-Jähriger aus Bebra mit einem Pkw die Straße "Stad" in der Eschweger Innenstadt. Beim Rückwärtsfahren übersah er eine Straßenlaterne und fuhr mit dem Auto dagegen. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Unfallfluchten

Am 02.05.26 ereignete sich auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege eine Unfallflucht. Gegen 16:30 Uhr wurde dort ein Pkw Mercedes im Bereich des hinteren rechten Radkastens angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Zwischen dem 02.05.26, 12:00 Uhr und dem 04.05.26, 10:30 Uhr wurde in der Hunsrückstraße in Langenhain ein Pkw Citroen im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

In beiden Fällen nimmt die Eschweger Polizei unter der Tel.-Nr.: 05651/9250 Hinweise entgegen.

Polizei Sontra

Gartenzaun beschädigt

Um 16:21 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Nieste mit einem Lkw die Göttinger Straße in Sontra. Dabei löste sich der Anhänger und rollte auf ein dortiges Grundstück, wodurch der Gartenzaun beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Vorbeifahren

Um 11:08 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 31-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Südbahnhofstraße in Witzenhausen. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw VW touchierte er diesen am Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Zwischen dem 30.04.26, 10:00 Uhr und dem 01.05.26 kam es in der Walburger Straße in Witzenhausen zu weiteren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Dort wurde der Eingangsbereich der Michaeliskapelle mit elf Hakenkreuzen in grüner Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

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