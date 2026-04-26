Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Gefährdung im Straßenverkehr

Schmelz (ots)

Am Sonntag, den 26.04.2026, kam es gegen 12:30 Uhr zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen zwischen Schattertriesch und Schmelz. Ein männlicher Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem weißen Toyota Aygo unsicher und in Schlangenlinien die B 268 in Richtung Schmelz. Auf der Strecke zwischen Schattertriesch und Schmelz kam es laut Zeugenaussagen zu mehreren gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere einem Fahrradfahrer, welche dem besagten Pkw-Fahrer ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Gesucht werden weitere Zeugen und vor allem die Geschädigten des Vorfalls, die dem Pkw ausweichen mussten.

Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizei in Lebach.

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